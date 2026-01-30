Mercato : Le PSG a trouvé sa nouvelle pépite, transfert prévu cet été !

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG a décidé de se renforcer en faisant venir l’ancien milieu offensif du FC Barcelone, Dro Fernandez. Le club de la capitale a l’habitude de recruter des jeunes joueurs et il devrait d’ailleurs le prouver encore une fois lors du mercato estival. Les dirigeants parisiens ont déjà trouvé la perle rare pour la saison prochaine.

Depuis quelque temps maintenant, le PSG a clairement changé sa stratégie sur le mercato. Le club de la capitale privilégie maintenant le recrutement de jeunes talents très prometteurs au détriment de stars internationales. Cet hiver, Luis Enrique a d’ailleurs eu la bonne surprise de voir arriver Dro Fernandez, milieu offensif de 18 ans, qui évoluait jusqu’alors au FC Barcelone. Il s’est engagé pour quatre ans et demi et il portera le numéro 27 avec Paris.

Ayyoub Bouaddi : 18 ans et 50 matchs dans l'élite 👌🇫🇷 pic.twitter.com/yUyVOS3lbd — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 29, 2026

Le PSG veut Bouaddi pour l’été prochain Avec la présence de Luis Enrique, les jeunes joueurs se disent qu’ils ont une chance d’avoir du temps de jeu au PSG. Le technicien espagnol n’hésite pas à les lancer rapidement dans le grand bain et il ne tient pas du tout compte d’un possible manque d’expérience. Cela pourrait d’ailleurs convaincre Ayyoub Bouaddi, qui, d’après les informations de Foot Mercato, serait la priorité parisienne pour le prochain mercato estival. Âgé de seulement 18 ans, le milieu de terrain déjà titulaire avec le LOSC envisagerait un départ à la fin de la saison, même s’il a prolongé son contrat dernièrement jusqu’en 2029.