«C’est un acteur de série B qui voudrait être James Bond» : Punchline envoyée en direct, un homme très critiqué à l’OM !

L’Olympique de Marseille sort d’une semaine cauchemardesque, marquée par l’humiliation contre Bruges (0-3) et l’élimination en Ligue des champions, actée à plus de 2000 kilomètres de la Belgique avec le but inscrit par Benfica dans le temps additionnel de son match contre le Real Madrid (4-2). Depuis, un homme n’échappe pas aux critiques…

C’est une soirée dont les joueurs de Roberto De Zerbi auront du mal à se remettre. Alors que l’OM avait son destin en main pour la qualification en barrages de Ligue des champions, sans même avoir l’obligation de vaincre Bruges, cette dernière journée de saison régulière s’est transformée en cauchemar pour le club phocéen, largement battu (0-3) et finalement éliminé, à cause d’un but inscrit à plus de 2000 kilomètres de là par Anatoliy Troubine, gardien de Benfica, contre le Real Madrid (4-2). Très fébriles et inefficaces, les joueurs de l’OM se retrouvent sous le feu des critiques, et ils ne sont pas les seuls.

« Cette défaite, c'est en partie ma faute, pas totalement » Roberto De Zerbi est également pointé du doigt, lui dont l’avenir n’avait jamais semblé aussi incertain ces dernières heures. Finalement, l’Italien devrait rester en poste après s’être entretenu avec Pablo Longoria et Medhi Benatia jeudi. Les journalistes ont donc pu l’interroger au cours de la conférence de presse organisée à la veille du match face au PFC, notamment sur son absence à l’entraînement jeudi, lorsqu’on l’annonçait sur le départ. « Je n'ai pas fait l'entraînement hier matin parce que j'ai regardé des vidéos du Paris FC, j'avais très peu dormi la veille, s’est-il justifié. On a parlé pour trouver la meilleure solution. Quand il y a des défaites comme ça, il faut faire un examen de conscience. Cette défaite, c'est en partie ma faute, pas totalement. Ce qu'on peut lire ou entendre, ce ne sont que des bruits, mais je suis encore là devant vous, c'est ça la vérité. » Une sortie très loin de convaincre Jean-Michel Larqué au micro de RMC.