«Si De Zerbi veut partir, qu’il se casse» : L’entraîneur de l’OM pas épargné sur RMC !

Suite à l’élimination invraisemblable de l’OM en Ligue des Champions, l’ambiance s’est tendue à Marseille. En effet, Roberto De Zerbi aurait notamment décidé de potentiellement quitter le club phocéen. Sur les ondes de RMC, Vincent Moscato s’est notamment montré très énervé vis-à-vis de l’attitude de l’entraîneur italien. Explications.
Un tremblement de terre à Marseille. Éliminé de manière épique de la Ligue des Champions, l'OM a pris un énorme coup derrière la tête. Mais alors que Roberto De Zerbi devrait finir la saison sur le banc malgré une envie de départ, Vincent Moscato n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’attitude de l’Italien.
« Peut-être qu’il voulait partir, ils ne peuvent pas casquer, il n’y a pas de démission possible »
« Ça laisse des traces, je suis persuadé que ce genre de trucs entre les dirigeants, un mec qui veut partir sans démissionner, je vous l’avais dit, personne ne démissionne dans ce foot, c’est trop d’oseille. Il était dit que McCourt ne voulait pas casquer. (…) On ne le sait pas (qu’il voulait partir), mais pourquoi je dis ça ? Car l’an dernier, il avait voulu à un moment donné se mettre en retrait, un peu boudeur. Quand ça va pas, il se met un peu en retrait. Donc on ne sait pas, peut-être qu’il voulait partir, ils ne peuvent pas casquer, il n’y a pas de démission possible, donc ça repart. Ça laisse des traces dans un groupe », a ainsi confié Moscato sur les ondes de RMC, avant de poursuivre.
« Déjà s’il veut partir, faut qu’il se casse la deuxième fois »
« Moi, je le prendrais mal (s’il était joueur, ndlr). Déjà s’il veut partir, faut qu’il se casse la deuxième fois. Je n’ai rien contre De Zerbi, je ne le connais pas, on me le vend comme un grand entraîneur, faudrait que ça se justifie avec l’OM, explique Vincent Moscato. Peut-être que c’est comme Luis Enrique, que dans un an on se sera trompé et que c’est le futur Luis Enrique qui a réussi au PSG, je le souhaite à Marseille, vraiment. Mais un mec qui se met en retrait comme ça pour la deuxième fois, il y a des histoires, ça laisse des traces à l’OM, je ne suis pas persuadé qu’il attire la sympathie par ce genre d’attitude. Je pense qu’avec les dirigeants, il y a des petits conflits. Et puis les résultats, ce n’est pas bon, le problème il est là. Les combos ne sont jamais de même, les résultats en dents de scie. La défaite contre Nantes a des incidences sur ton classement, c’est énorme. (…) Ça laisse des traces, je pense qu’à un moment donné, ça va être chaud pour lui, il va y avoir une entente à l’amiable d’ici la fin de la saison je pense. »