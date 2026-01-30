Un club a connu une pire humiliation que l’OM en Ligue des Champions

Pierrick Levallet

L’OM se souviendra certainement encore longtemps de cette soirée du mercredi 28 janvier 2025. Battu par le Club Brugge (3-0), le club phocéen s’est fait éliminer par un but du gardien de Benfica Anatoliy Trubin lors du match de la formation lisboète contre le Real Madrid. Mais une autre équipe a connu une pire humiliation sur la scène européenne.

La soirée du mercredi 28 janvier 2025 va laisser des traces à l’OM. Le club phocéen devait obtenir au moins un point pour être assuré de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont finalement inclinés sur la pelouse du Club Brugge (3-0). Le sort de la formation marseillaise dépendait donc du résultat de Benfica contre le Real Madrid. Et dans les ultimes instants de la rencontre, le gardien Anatoliy Trubin a marqué un but qualifiant les siens mais éliminant l’OM de la compétition.

Un cador européen a connu pire que l'OM Les pensionnaires de la Ligue 1 ne sont toutefois pas les seuls à avoir vécu une telle humiliation. Certains cadors européens ont même connu pire. La Juventus a par exemple encaissé trois buts du même gardien lors de trois saisons différentes. Hans-Jörg Butt a crucifié la Vieille Dame en 2000-2001 avec Hambourg, a récidivé l’année suivante avec le Bayer Leverkusen avant de s’offrir une nouvelle réalisations contre le club turinois en 2009-2010 avec le Bayern Munich. Comme quoi, Anatoliy Trubin n'est pas le seul à avoir humilié un club européen d'une telle façon.