Le PSG en garde un mauvais souvenir : Il est prêt à recommencer !

Ce vendredi, le tirage de la Ligue des Champions a rendu son verdict. En barrages pour espérer se qualifier pour les 8èmes de finale, le PSG devra disposer de l’AS Monaco. Et si le club parisien semble partir comme grand favori, le club monégasque a annoncé par le biais de son entraîneur qu’une surprise était possible.
Le PSG est désormais fixé. Ce vendredi, le club parisien a écopé de l’AS Monaco lors du tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Paris va donc retrouver un adversaire clairement à sa portée, et pourrait ensuite affronter Chelsea ou encore le FC Barcelone en 8ème de finale. Cependant, les Monégasques ne s’avouent pas vaincus, eux qui avaient d’ailleurs battu le PSG en championnat (1-0, le 29 novembre dernier).
Monaco croît en ses chances face au PSG
Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de Monaco Sébastien Pocognoli a affirmé que son équipe avait encore toutes ses chances face au PSG. « On sait faire des bonnes prestations contre les bonnes équipes. En Ligue des champions ou en championnat, on est souvent présent. Donc, je n’ai pas d’inquiétude sur le fait qu’on sera présent pour ces matchs-là », confie ainsi Pocognoli, alors que son équipe est pourtant en grande difficulté en championnat.
« Pour moi, tout est jouable »
« Il y a énormément de matches (quatre) sur lesquels on doit construire pour arriver avec le plus de confiance possible. C’est un match aller-retour. Pour moi, tout est jouable. D’un point de vue de téléspectateur neutre, voir deux équipes françaises se rencontrer, peut amener un goût de déception. Mais pour moi, non. Je suis très heureux de rencontrer le PSG. Ça va être un très bon match. On en avait déjà fait un contre eux à domicile. Il faudra encore élever son niveau », conclut le Belge. Rendez-vous le 17 février pour le match aller de ce barrage du côté de Louis II.