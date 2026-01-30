«Je n’y crois pas», Christophe Dugarry démonte une théorie sur le PSG

Pierrick Levallet

Après avoir très bien démarré sa campagne de Ligue des champions, le PSG a baissé en régime au fil de la première partie de saison. Le club de la capitale a ainsi terminé 11e et jouera donc les barrages contre l’AS Monaco. Christophe Dugarry en a alors profité pour démonter une théorie au sujet des champions d’Europe 2025.

En début de saison, le PSG avait excellemment démarré sa campagne de Ligue des champions. Le club de la capitale se disputait les premières places et semblait bien parti pour terminer dans le top 8. Mais au fil des mois, les hommes de Luis Enrique ont baissé en régime et en efficacité. Résultat, les champions d’Europe 2025 ont terminé 11e après leur match nul contre Newcastle ce mercredi (1-1).

Le moment inquiétant au PSG, «je me suis dit "m*erde", qu'est-ce qu'il va faire ?» https://t.co/Tw30JluUJb — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

Le PSG retrouve l'AS Monaco en Ligue des champions Le PSG connaît d’ailleurs son prochain adversaire pour les barrages de la Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu seront opposés à l’AS Monaco, qualifié à la 21e place. Luis Enrique va donc devoir trouver un moyen de redonner confiance à son vestiaire. Une théorie stipule que la formation parisienne n’a qu’à appuyer sur un bouton pour inverser la tendance et revenir à son meilleur niveau. Christophe Dugarry n’a toutefois pas manqué de la démonter en direct sur les antennes de RMC.