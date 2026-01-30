«Inquiet», menace confirmée pour un joueur du PSG qui perd sa place ?

Pierrick Levallet

Luis Enrique ne l’a jamais caché : il aime la concurrence dans son équipe. A ses yeux, aucun joueur du PSG n’est intouchable. L’un de ses éléments est d’ailleurs en train de perdre sa place dans le onze parisien. Et cela ne manque pas d’en inquiéter certains, tant la menace semble se confirmer pour ce joueur.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n’a jamais caché qu’il était un adepte de la concurrence. Le coach espagnol aime cette idée que personne n’est intouchable dans son onze. De cette manière, ses joueurs restent concernés et ne cessent de donner le meilleur d’eux-mêmes pour garder leur place. Seulement, cette concurrence pourrait jouer quelques tours à certains éléments du PSG.

Lucas Chevalier a un «souci» avec un autre joueur : Le PSG va prendre une décision https://t.co/O49WV1g6tF — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

Lucas Chevalier perd sa place au PSG ? Lucas Chevalier pourrait notamment faire les frais de cette exigence de Luis Enrique. Plutôt irrégulier et peu rassurant depuis le début de saison, le gardien de but de 24 ans a été remplacé par Matvey Safonov contre Newcastle ce mercredi soir en Ligue des champions. Le message de l’entraîneur du PSG semble clair : il n’y a pas de numéro 1 dans les buts parisiens. Lucas Chevalier doit donc composer avec la menace de Matvey Safonov, qui a été privilégié dans une soirée importante comme celle de mercredi.