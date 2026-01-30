«Si Luis Enrique t’appelle...» : Le coup de fil qui scelle son transfert au PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voici une signature au PSG qui a fait beaucoup parler dans la presse. Désireux de renforcer l’effectif de Luis Enrique avec une vision sur le long terme, le comité directeur parisien a su trouver l’élément qui lui convenait sur le marché. Un accord qui a fait enrager le club qui a été privé de ses services, et plus particulièrement son entraîneur. Et pourtant, c’est presque logique. Explications.

Il n’y a qu’à s’attarder sur le temps de jeu de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et bien d’autres pour voir à quel point Luis Enrique compte sur ses jeunes talents issus de l’académie du Paris Saint-Germain, mais pas seulement. En mettant la main sur Joao Neves ou encore Désiré Doué en 2024, l’entraîneur du PSG, aidé par le conseiller sportif du club Luis Campos, est en train de bâtir une équipe pour l’avenir. Cet hiver, le tandem a remis ça.

Rafinha a montré la voie à Dro Fernandez Comme Dro Fernandez, Rafinha Alcantara a fait le chemin Barcelone - Paris il y a cinq ans et demi. Après neuf saisons à voyager entre le vestiaire du FC Barcelone et ceux du Celta Vigo et de l’Inter par divers prêts, l’international brésilien aux deux sélections faisaient le choix de définitivement quitter le Barça afin de relancer sa carrière à 27 ans. Libéré par le club culé, Rafinha a fait deux saisons au PSG, pas pleines en raison d’un prêt à la Real Sociedad notamment. Pour ce qui est de Dro Fernandez, c’est un cas de figure bien différent que Rafinha n’a pas hésité à commenter pour DAZN dans le cadre de la couverture du match Barcelone - Copenhague mercredi soir (4-1).