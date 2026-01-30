Mercato : Le PSG dit oui pour ce transfert surprise !

Finalement qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le PSG va devoir réaliser une grande seconde partie de saison. Pour cela, le club de la capitale n’a pas hésité à renforcer son effectif avec l’arrivée du jeune Dro Fernandez. Mais Paris pourrait également connaître du mouvement dans le sens des départs, et aurait déjà validé une opération surprise. Explications.
Luis Enrique et le PSG en embuscade sur ce mercato hivernal. En conférence de presse, le coach espagnol affirmait récemment se tenir à l’affût de n’importe quelle opportunité se présentant sur le marché des transferts. « Nous devons être ouverts et prêts dans le mercato. Nous aimons les joueurs de qualité. Ce n'est pas facile d'en trouver pour améliorer notre effectif. Je pense qu'à l'avenir, Dro sera un joueur important et c'est le moment de donner de la confiance à tous les joueurs tout en restant ouverts au mercato. »
Le PSG attentif sur le mercato
En effet, le club de la capitale a récemment bouclé la signature du jeune talent Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, ce dernier va intégrer progressivement la rotation du PSG, et pourrait sonner comme un gros coup bouclé par Luis Enrique, qui a personnellement réclamé l’arrivée du milieu offensif formé au FC Barcelone. Mais en attendant la potentielle arrivée d’un autre renfort cet hiver, Paris pourrait également se séparer de l’un de ses joueurs.
Noham Kamara transféré en Allemagne ?
Né en 2007 et déjà apparu à quelques reprises avec l’équipe première, Noham Kamara se dirige vers un départ du PSG. Comme le révèle Foot Mercato ce vendredi, le défenseur central de 18 ans est convoité par le Bayer Leverkusen. Si plusieurs clubs sont dans la course, la formation allemande est actuellement en pole position pour signer Noham Kamara. De son côté, le PSG a ouvert la porte à un transfert définitif de son Titi. Affaire à suivre dans les prochains jours...