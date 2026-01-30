Mercato : Le PSG dit oui pour ce transfert surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Finalement qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le PSG va devoir réaliser une grande seconde partie de saison. Pour cela, le club de la capitale n’a pas hésité à renforcer son effectif avec l’arrivée du jeune Dro Fernandez. Mais Paris pourrait également connaître du mouvement dans le sens des départs, et aurait déjà validé une opération surprise. Explications.

Luis Enrique et le PSG en embuscade sur ce mercato hivernal. En conférence de presse, le coach espagnol affirmait récemment se tenir à l’affût de n’importe quelle opportunité se présentant sur le marché des transferts. « Nous devons être ouverts et prêts dans le mercato. Nous aimons les joueurs de qualité. Ce n'est pas facile d'en trouver pour améliorer notre effectif. Je pense qu'à l'avenir, Dro sera un joueur important et c'est le moment de donner de la confiance à tous les joueurs tout en restant ouverts au mercato. »

Le PSG attentif sur le mercato En effet, le club de la capitale a récemment bouclé la signature du jeune talent Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, ce dernier va intégrer progressivement la rotation du PSG, et pourrait sonner comme un gros coup bouclé par Luis Enrique, qui a personnellement réclamé l’arrivée du milieu offensif formé au FC Barcelone. Mais en attendant la potentielle arrivée d’un autre renfort cet hiver, Paris pourrait également se séparer de l’un de ses joueurs.