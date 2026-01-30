Antoine Dupont a manqué cette fête d'Iris Mittenaere !

De retour de blessure après une absence de presque neuf mois, Antoine Dupont est actuellement à Marcoussis pour préparer le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Un gros défi l’attend, avec le choc face à l’Irlande du 5 février prochain, mais cela lui a fait rater un évènement spécial avec celle qui partagerait sa vie, Iris Mittenaere.
La grande messe du rugby est de retour, avec le Tournoi des 6 Nations qui débutera dans seulement quelques jours. Et ça va commencer très fort, puisque c’est l’Irlande qui débarque au Stade de France pour défier le XV de France. Un rendez-vous important pour Antoine Dupont, qui s’était gravement blessé au genou contre cette même équipe d’Irlande en mars 2025.
Antoine Dupont retrouve le XV de France
A l’époque, sa blessure avait soulevé d’énormes débats, avec certains qui ont accusé les Irlandais de l’avoir ciblé volontairement. Mais le principal intéressé a rapidement souhaité désamorcer toute polémique. « Pour moi il n’y a pas de revanche dans l’air » a récemment confié Antoine Dupont. « Pour moi, c’était vraiment un accident de jeu. Il n’y a aucune vengeance ou revanche sur ce point. Je prépare juste ce match comme le premier du Tournoi à domicile contre une très grosse équipe d’Irlande ».
«Je n’ai plus rien en commun avec lui», le changement de vie d'Antoine Dupont ! https://t.co/R1dl5ZN5Ml— le10sport (@le10sport) January 29, 2026
Et rate l’anniversaire d’Iris Mittenaere
On le sent, la star française est donc exclusivement concentrée sur ce début de 6 Nations... quitte à rater quelques rendez-vous importants. Ainsi, Voici a expliqué que Dupont n’était pas présent le 25 janvier dernier, lors de l’anniversaire de celle qui partagerait sa vie depuis quelques temps : l’ancienne Miss France Iris Mittenaere. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque tout de suite après avoir participé à la victoire du Stade Toulousain sur la Section Paloise en Top 14 (59-22), il s’est tout de suite envolé pour Paris, afin de rejoindre Marcoussis et le reste des joueurs convoqués par Fabien Galthié.