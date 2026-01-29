«Je n’ai plus rien en commun avec lui», le changement de vie d'Antoine Dupont !

A 29 ans, Antoine Dupont est au summum de sa notoriété et même sa longue absence due à une grave blessure au genou n’a en rien égratigné sa popularité. Une situation assez rare dans le monde habituellement très discret du rugby, comme l’a d’ailleurs constaté Ugo Mola, son entraineur au Stade Toulousain depuis 2017.
En général, on n’aime pas trop la starification dans le rugby. On a connu quelques phénomènes assez rares comme avec Frédéric Michalak ou encore Sébastien Chabal, mais ils n’ont que très peu dépassé les frontières du sport. Tout le contraire d’Antoine Dupont, devenu en quelques années l’une des personnalités les plus appréciées des Français, notamment après son succès historique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Le phénomène Antoine Dupont
Même une absence de presque neuf mois n’a pas fait retomber le soufflé, puisqu’il ne s’est pas passé une semaine sans qu’on ne parle de la convalescence du demi de mêlée de 29 ans. Il a fait son grand retour à la compétition à la fin de l’année dernière et a tout de suite montré qu’il n’avait rien perdu de son talent, ce qui est de très bon augure à quelques semaines du début du Tournoi des 6 Nations. Et comme un clin d’œil, Antoine Dupont retrouvera l’Irlande pour son premier match avec le XV de France, cette même Irlande contre laquelle il s’était blessé au genou.
« Il a une vie que je ne connais même pas, qui ne m’attire pas plus que ça »
L’explosion de sa notoriété n’a pour le moment pas eu d’impact sur sa carrière, alors que certains se demandaient s’il n’avait pas pris la grosse tête avec ses projets multiples ou son idylle très médiatisée avec l’ancienne Miss France Iris Mittenaere. Mais la dernière sortie de son entraineur au Stade Toulousain, pourrait bien relancer les débats. « Avec Antoine Dupont, on est d’un village pareil, on a un parcours identique. Mais à la limite, je n’ai plus rien en commun avec lui, aujourd’hui. Il a une vie que je ne connais même pas, qui ne m’attire pas plus que ça » a expliqué Ugo Mola dans le magazine Tampon, avant d’ajouter tout de même : « A un moment, quand un mec passe dans d’autres sphères, la seule chose qui te raccroche à lui, c’est la passion du rugby ».