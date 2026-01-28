Rugby : Il fuit un contrôle antidopage, le secret qu’il aurait dû garder

Axel Cornic

Comme dans la plupart des disciplines, les instances luttent sans relâche contre le dopage dans le monde du rugby, qu’il soit professionnel ou amateur. Mais certains ont réussi à passer entre les mailles du filet, avec une nouvelle histoire assez saugrenue qui a tout récemment fuité du côté du Stade Français.

Le rugby est souvent loué pour ses valeurs ou pour son image, tout particulièrement en France. Pourtant, les scandales et les polémiques se sont multipliées au fil des années dans le supposé monde parfait du ballon ovale, notamment en ce qui concerne le dopage.

Omerta autour du dopage dans le rugby ? L’exemple parfait est l’Afrique du Sud championne du Monde en 1995, considérée comme l’équipe la plus dopée de l’histoire du rugby. Rien n'est officiel, mais les soupçons sont nombreux et très sérieux, avec d’ailleurs la liste des joueurs décédés ou atteints de maladies neurologiques rares qui ne cesse de s’allonger. Il y a ainsi eu Ruben Kruger, Joost van der Westhuizen, Tinus Linee ou encore André Venter, mais ces soupçons de dopage concernent également des joueurs d’autres pays, comme la légende néo-zélandais Jonah Lomu. 🤫 Les joueurs du Stade Français époque Vincent Moscato auraient fui un contrôle antidopage. Mais il ne fallait pas le dire. #RMCLive pic.twitter.com/p68STXmYDZ — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 28, 2026