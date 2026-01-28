Uini Atonio : Un drame évité, le médecin à vite compris…

Alexis Brunet

À 35 ans, Uini Atonio est malheureusement contraint de mettre un terme à sa carrière. Ce mercredi, son club de La Rochelle a annoncé qu’à cause d’une suspicion de problème cardiaque le pilier devait dire stop. Il aurait été victime d’un infarctus mardi alors qu’il se trouvait dans les installations de l’équipe rochelaise. Le médecin de la formation présent sur place a alors très vite compris ce qui se passait.

« Uini Atonio a été admis hier au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs. À l’issue de son hospitalisation, Uini devra observer une longue période de convalescence. Il est désormais établi qu’il ne pourra pas poursuivre sa carrière de joueur. » C’est par ces mots que le club de La Rochelle a annoncé ce mercredi la fin de carrière de Uini Atonio.

Uini Atonio victime d’un infarctus Joueur important du XV de France, Uini Atonio est donc contraint de dire stop à 35 ans à cause d’un problème cardiaque. Dimanche, il avait dû déclarer forfait à la dernière minute pour le match de Top 14 contre Clermont. Son manager, Ronan O’Gara, avait alors annoncé qu’il souffrait d’une déchirure intercostale et d’une douleur au sternum. Selon les informations de RMC Sport, le pilier a été victime d’un infarctus ce mardi au centre d’entraînement rochelais et il a été pris en charge par le médecin du club qui a rapidement compris que c’était quelque chose de plus grave que ce qui avait été annoncé dimanche, malheureusement.