C'est fini avec Antoine Dupont : La rupture est confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour d'une longue blessure, Antoine Dupont a rapidement repris sa place au Stade Toulousain. Et pourtant, d'après Gérard Cholley, la rupture est bien actée avec le capitaine du XV de France qui n'est plus, selon lui, le joueur le plus important à Toulouse.

Régulièrement présenté comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont a récemment fait son retour après quasiment huit mois d'absence à cause de sa rupture des ligaments croisés du genou. Un soulagement pour le Stade Toulousain où il est vu comme le facteur X. Du moins par le plus grand nombre. Et pour cause, selon Gérard Cholley, ancien pilier du XV de France, Antoine Dupont n'est pas le joueur le plus important à Toulouse.

Dupont, la rupture à Toulouse ? « On sentait qu’il avait quelque chose de différent. Est-ce que c’est le meilleur joueur du monde actuellement ? Le meilleur demi de mêlée, oui, mais mettez-le en première ligne et je ne suis pas certain du résultat », lâche-t-il dans les colonnes de La Dépêche du Midi, avant d'en rajouter une couche.