Endrick à l’OL la saison prochaine : Cette annonce qui laisse penser que c'est possible !

Alexis Brunet

En proie à des difficultés offensives, l’OL cherchait à se renforcer lors du mercato hivernal. Les Gones ont trouvé chaussure à leur pied, puisqu’ils ont fait venir Endrick sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Toutefois, il serait possible que le Brésilien reste un peu plus longtemps à Lyon. En tout cas, il n’a pas écarté cette possibilité lors d’une interview accordée à L’Équipe.

On n’arrête plus l’OL. Avec sa victoire acquise jeudi soir contre le PAOK en Ligue Europa, la formation de Paulo Fonseca reste sur neuf succès d’affilée. Une folle réussite qui était loin d’être imaginable l’été dernier lorsque les Gones étaient en proie à de graves difficultés financières. Les dirigeants lyonnais se sont appuyés sur un mercato estival malin et cela continue d’ailleurs cet hiver.

Endrick a rejoint l’OL en provenance du Real Madrid À la recherche d’un renfort offensif cet hiver, l’OL a pu obtenir le prêt d’Endrick, qui ne jouait pas beaucoup du côté du Real Madrid. Le Brésilien s’est rapidement intégré au sein de sa nouvelle équipe, car il a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en trois matchs avec Lyon. Pour L’Équipe, l’attaquant est d’ailleurs revenu sur son triplé inscrit contre Metz, le premier de sa carrière. « C'était une sensation incroyable pour moi. C'était aussi une victoire de plus pour l'équipe, et le plus important c'est d'aider l'équipe. Mon adaptation est presque parfaite. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente. Je les remercie vraiment pour cette aide au quotidien. J'espère maintenant m'améliorer un peu plus à chaque match, pour qu'à la fin de la saison nous atteignions nos objectifs. »