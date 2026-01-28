Privé d'Endrick, l'OL va tenter un coup en attaque

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse du PAOK jeudi pour le compte de la dernière journée de Ligue Europa, l’OL ne pourra pas compter sur son nouvel attaquant star Endrick, prêté par le Real Madrid. D’autres absents sont à déplorer dans les rangs des Gones pour cette rencontre, qui vont alors tenter un coup offensif auquel on ne s’attendait pas.

Premier au classement à égalité avec Aston Villa, l’OL peut sécuriser sa place jeudi face au PAOK lors de la huitième et dernière journée de Ligue Europa. Une rencontre pour laquelle Paulo Fonseca doit composer avec de nombreuses absences, notamment celle de son capitaine Corentin Tolisso.

L’OL sans Tolisso et Endrick contre le PAOK « On va avoir besoin de beaucoup de temps pour parler des potentiels absents parce qu’on a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas jouer. Cela commence avec Corentin Tolisso qui a une blessure musculaire. Il ne sera pas prêt à jouer pour les deux prochains matchs, contre Lille aussi. Pavel Sulc ne sera pas non plus prêt pour le match du PAOK mais on travaille pour qu’il soit prêt contre Lille. On ne peut pas prendre de risque avec lui », a déclaré l’entraîneur de l’OL ce mercredi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.

