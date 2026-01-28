Privé d'Endrick, l'OL va tenter un coup en attaque

En déplacement sur la pelouse du PAOK jeudi pour le compte de la dernière journée de Ligue Europa, l’OL ne pourra pas compter sur son nouvel attaquant star Endrick, prêté par le Real Madrid. D’autres absents sont à déplorer dans les rangs des Gones pour cette rencontre, qui vont alors tenter un coup offensif auquel on ne s’attendait pas.
Premier au classement à égalité avec Aston Villa, l’OL peut sécuriser sa place jeudi face au PAOK lors de la huitième et dernière journée de Ligue Europa. Une rencontre pour laquelle Paulo Fonseca doit composer avec de nombreuses absences, notamment celle de son capitaine Corentin Tolisso.
L’OL sans Tolisso et Endrick contre le PAOK
« On va avoir besoin de beaucoup de temps pour parler des potentiels absents parce qu’on a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas jouer. Cela commence avec Corentin Tolisso qui a une blessure musculaire. Il ne sera pas prêt à jouer pour les deux prochains matchs, contre Lille aussi. Pavel Sulc ne sera pas non plus prêt pour le match du PAOK mais on travaille pour qu’il soit prêt contre Lille. On ne peut pas prendre de risque avec lui », a déclaré l’entraîneur de l’OL ce mercredi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.
Un jeune attaquant de 17 ans titulaire contre le PAOK
« Après il y a Orel Mangala, Rachid Ghezzal… Certes Abner Vinicius revient, Adam Karabec aussi mais nous ne pourrons pas non plus jouer avec Endrick, avec Hans Hateboer. Cela fait beaucoup de joueurs que nous n’avons pas pour le match de jeudi », a poursuivi Paulo Fonseca. Prêté cet hiver par le Real Madrid, Endrick n’est pas qualifié pour cette rencontre et l’OL a envoyé Martin Satriano à Getafe. Paulo Fonseca a alors annoncé une titularisation surprise en attaque contre le PAOK, celle de Rémi Himbert, âgé de 17 ans : « Nous n’avons pas d’attaquant, mais on en a trouvé un dans l’équipe réserve. Rémi Himbert sera titulaire jeudi. »