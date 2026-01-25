Un joueur de «haut niveau» à l’OL : L’annonce surprise de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

En début de saison, personne ne voyait vraiment l’OL à cette place en Ligue 1. Malgré un effectif limité à cause de ses difficultés financières, le club rhodanien dispute les premières places en championnat. Paulo Fonseca réalise un travail remarquable chez les Gones. La CAN 2025 aurait notamment pu être fatale à la formation lyonnaise avec les absences de Moussa Niakhaté et Clinton Mata.

«Il est en pleine confiance et j’en suis très content» L’OL a néanmoins pu compter sur la grande forme de Ruben Kluivert, qui a pleinement saisi sa chance en l’absence des deux défenseurs. « Quand nous avons recruté Ruben Kluivert, nous savions qu’il possédait des caractéristiques qui correspondaient à notre jeu. C’est un joueur très rapide et fort dans les duels. Il est arrivé dans une réalité où il n’a pas beaucoup joué au Portugal, il a eu besoin d’un temps d’adaptation. Il a gagné en maturité, il fait de très bons matchs, il est en pleine confiance et j’en suis très content. On l’a fait beaucoup travailler défensivement, sur sa ligne, sur l’aspect mental. Avoir plusieurs défenseurs centraux de haut niveau, c’est très important pour moi. Nous avons beaucoup de matchs, Ruben peut jouer central, à droite et à gauche, on pourra faire de la rotation » a notamment expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse.