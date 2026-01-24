Transfert à 15M€ : L’OL déclare la guerre à l’OM !

Pierrick Levallet

Déjà très actifs sur le mercato, l’OM et l’OL entendent visiblement poursuivre sur leur bonne lancée cet hiver. Les deux clubs olympiens seraient notamment en quête d’un nouveau joueur dans le secteur défensif. Et dans cette optique, les Gones et la formation marseillaise auraient activé la même piste sur le marché des transferts.

Cet hiver, l’OM a été plutôt actif sur le mercato jusqu’à présent. Le club phocéen a déjà mis la main sur Ethan Nwaneri et Quinten Timber. L’OL, de son côté, ne s’est pas non plus montré discret. Les dirigeants lyonnais ont mis la main sur Endrick et Noah Nartey. Et les deux clubs n’en auraient visiblement pas terminé avec leur recrutement hivernal.

L'OM et l'OL activent la même piste sur le mercato L’OM et l’OL entendraient notamment mettre la main sur un nouveau latéral droit pour la seconde partie de saison. Et dans cette optique, les deux pensionnaires de la Ligue 1 auraient activé une piste en Bundesliga. D’après les informations du journaliste allemand Christian Falk, l’OM et l’OL seraient sur les traces de Sacha Boey. Estimé à 15M€, le défenseur de 25 ans ne serait pas spécialement dans les petits papiers de Vincent Kompany au Bayern Munich. Un départ ne serait donc pas à exclure avant la fermeture du mercato hivernal.