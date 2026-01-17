Deux gros renforts sont annoncés à l’OL !

Pierrick Levallet

L’effectif de l’OL est plutôt limité depuis le début de saison. Paulo Fonseca réalise ainsi un travail remarquable dans le Rhône. Le coach portugais est en plus privé de Malick Fofana et Ernest Nuamah, blessés. Le premier a été touché à la cheville fin octobre et le second a souffert d’une rupture des ligaments croisés en avril dernier. Paulo Fonseca a toutefois indiqué que les deux joueurs pourraient faire leur retour d’ici quelques semaines.

Fofana et Nuamah de retour «possiblement d’ici le mois prochain» ? « Ernest et Malick poursuivent leur phase de récupération, mais ils ne seront pas disponibles pour la semaine prochaine. Je pense que Malick sera opérationnel avant Nuamah, peut-être dans quelques semaines. Je n’ai pas de date précise, possiblement d’ici le mois prochain » a indiqué l’entraîneur de l’OL en conférence de presse.