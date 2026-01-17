OL - Transfert à 10M€ : La réponse cash !

Pierrick Levallet

Revenu de sa grave blessure en novembre dernier, Orel Mangala a la cote sur le mercato. Le joueur de l’OL plairait à plusieurs équipes sur le mercato. Le milieu de terrain de 27 ans aurait tapé dans l’oeil de quelques clubs, notamment en Serie A. Les dirigeants lyonnais ne compteraient toutefois pas laisser filer l’international belge en janvier.

Orel Mangala a la cote sur le mercato. Alors qu’il revient à peine de sa grave blessure au genou, le joueur de l’OL aurait quelques prétendants à l’étranger. Le milieu de terrain de 27 ans aurait tapé dans l’oeil de quelques clubs, notamment en Serie A. L’international belge ne devrait toutefois pas quitter le Rhône en janvier.

L'OL ferme la porte à un transfert pour Orel Mangala D’après les informations de Foot Mercato, l’OL aurait fermé la porte à un départ d’Orel Mangala cet hiver. Pourtant, le Diable Rouge est encore estimé à environ 10M€. Le club rhodanien pourrait renflouer ses caisses avec son transfert. Mais les dirigeants lyonnais voudraient le laisser à la disposition de Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison.