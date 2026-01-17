Mercato : L’OM se fait recaler pour un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est en fin de contrat, Himad Abdelli s’est déjà mis d’accord avec l’OM, qu’il veut rejoindre dès cet hiver. En ce sens, Marseille a proposé 2M€ plus des bonus à Angers pour racheter les six derniers mois de contrat de l’international algérien. Une offre refusée par le SCO.

De retour après participé à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, Himad Abdelli ne reprendra pas la compétition ce samedi soir. Si Angers reçoit l’OM, le milieu de terrain âgé de 26 ans n’a pas été retenu dans le groupe. « Il est sollicité par le club de ses rêves et il a envie d’y aller », a reconnu Alexandre Dujeux en conférence de presse.

Angers a refusé l’offre de l’OM pour Abdelli En effet, Himad Abdelli, également courtisé par l’OL, a déjà un accord avec l’OM pour un contrat de cinq ans. L’international algérien (8 sélections) sera libre en juin prochain et Marseille veut le recruter dès maintenant mais, comme indiqué par L’Equipe, son offre de 2M€ plus des bonus a été refusée par Angers.