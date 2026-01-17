Séparation avec Lamine Yamal, le coup surprise au PSG ?

Alexis Brunet

Cet hiver, Dro Fernandez devrait quitter le FC Barcelone, car il n’a pas trouvé d’accord avec le club espagnol pour une prolongation de contrat. Le PSG pourrait en profiter pour le faire venir. Son agent aurait nié un intérpet du champion de France, qui ne tiendrait lui pas la même version.

Pour le moment, le PSG ne s’est pas montré offensif lors du mercato. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale n’aurait pas prévu de bouger, mais s’il y a une opportunité de marché, les dirigeants parisiens ne s’empêcheront pas de tenter un coup.

Dro Fernandez au PSG ? D’après les informations du journal Le Parisien, le PSG aurait d’ailleurs peut-être trouvé cette opportunité. En effet, la pépite du FC Barcelone, Dro Fernandez, va quitter le club espagnol cet hiver faute d’accord pour une prolongation de contrat, et cela pourrait être pour rejoindre Paris. Son agent a réfuté un intérêt du champion de France pour le milieu offensif de 18 ans, mais le club de la capitale n’a pas nié que le Barcelonais était suivi par sa cellule de recrutement.