PSG - Transfert à 100M€ : L’annonce cash !

Pierrick Levallet

Le PSG est bien décidé à miser sur la jeunesse depuis quelques temps. Et l’été prochain ne devrait pas faire exception. Le club de la capitale se tiendrait notamment à l’affût pour Yan Diomandé. Le Bayern Munich est également annoncé sur le crack du RB Leipzig. La formation bavaroise s’est néanmoins montrée assez claire concernant l’ailier de 19 ans.

Depuis quelques temps maintenant, le PSG mise sur la jeunesse. Les dirigeants parisiens ne se concentrent plus vraiment sur les stars sur le mercato. Et l’été prochain, les Rouge-et-Bleu devraient encore s’en tenir à leur ligne directrice. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient notamment coché le nom d’un certain Yan Diomandé sur leur liste.

Le PSG suit Yan Diomandé de près Il faut dire que l’international ivoirien a fait sensation en Bundesliga lors de la première partie de saison. Le RB Leipzig évaluerait son crack à 100M€ sur le marché des transferts. Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le jeune ailier gauche. Le Bayern Munich est également annoncé sur le coup. Le club bavarois s’est néanmoins montré assez clair au sujet de Yan Diomandé.