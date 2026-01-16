«Le meilleur du monde» : Signature de folie au PSG ?

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté débarquait au PSG à l’issue de la saison ? Le contrat de l’international français expire en juin prochain. Et pour le moment, le défenseur central de 26 ans n’a toujours trouvé aucun accord pour une éventuelle prolongation. En Angleterre, on estime que le joueur de Liverpool aurait son regard tourné vers un club du standing du PSG sur le mercato.

L’hiver s’annonce calme du côté du PSG. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale ne comptait pas vraiment recruter en janvier. Les choses devraient en revanche être différentes l’été prochain. Les Rouge-et-Bleu semblent être déjà en train de préparer leur recrutement pour le mercato estival.

