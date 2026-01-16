Real Madrid : Transfert annulé… à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rolland Courbis s’est éteint ce lundi 12 janvier 2026 à l’âge de 72 ans. Comme beaucoup de joueurs de la génération France 98, Coach Courbis a laissé un doux souvenir chez Robert Pirès qui a évolué sous ses ordres à l’OM. Cependant, comme il l’a révélé à RMC, Pirès a refusé de suivre un de ses conseils qui était de filer au Real Madrid.

En l’espace de deux ans, Robert Pirès a fêté deux gros titres avec l’équipe de France : la Coupe du monde en 1998 et l’Euro en 2000. Comme à l’été 1998 où il passait de Metz à l’OM, le milieu offensif latéral profitait sur son succès avec les Bleus deux années plus tard pour relever un nouveau challenge ailleurs : Arsenal.

«Il m’avait conseillé d’aller au Real Madrid par rapport à tout ce que ça peut représenter» Après 9 années en professionnel dans le football français, Robert Pirès traversait La Manche afin de s’installer à Londres. Un choix surprenant puisque comme il l’a révélé à l’After Mercato, son entraîneur de l’époque Rolland Courbis l’avait incité à privilégier l’appel du Real Madrid. « Quand j’ai quitté l’Olympique de Marseille, il m’avait conseillé d’aller au Real Madrid par rapport à tout ce que ça peut représenter. Je l’ai écouté et après j’ai décidé par moi-même de prendre la direction de l’Angleterre et d’Arsenal ».