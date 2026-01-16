Real Madrid : Transfert annulé… à l’OM ?

Rolland Courbis s’est éteint ce lundi 12 janvier 2026 à l’âge de 72 ans. Comme beaucoup de joueurs de la génération France 98, Coach Courbis a laissé un doux souvenir chez Robert Pirès qui a évolué sous ses ordres à l’OM. Cependant, comme il l’a révélé à RMC, Pirès a refusé de suivre un de ses conseils qui était de filer au Real Madrid.
En l’espace de deux ans, Robert Pirès a fêté deux gros titres avec l’équipe de France : la Coupe du monde en 1998 et l’Euro en 2000. Comme à l’été 1998 où il passait de Metz à l’OM, le milieu offensif latéral profitait sur son succès avec les Bleus deux années plus tard pour relever un nouveau challenge ailleurs : Arsenal.
«Il m’avait conseillé d’aller au Real Madrid par rapport à tout ce que ça peut représenter»
Après 9 années en professionnel dans le football français, Robert Pirès traversait La Manche afin de s’installer à Londres. Un choix surprenant puisque comme il l’a révélé à l’After Mercato, son entraîneur de l’époque Rolland Courbis l’avait incité à privilégier l’appel du Real Madrid. « Quand j’ai quitté l’Olympique de Marseille, il m’avait conseillé d’aller au Real Madrid par rapport à tout ce que ça peut représenter. Je l’ai écouté et après j’ai décidé par moi-même de prendre la direction de l’Angleterre et d’Arsenal ».
«C’est pour ça que j’ai pris la direction de l’Espagne et notamment de Villarreal»
Pour autant, Robert Pirès a tout de même suivi le conseil du regretté Coach Courbis six ans plus tard au moment de quitter Arsenal pour Villarreal. « Mais j’aimais avoir son avis, j’aimais parler football avec lui parce que c’est un fin connaisseur, le football, il le connaît pas cœur, il sait ce qu’il dit. (…) Dès que j’avais besoin d’un conseil durant ma carrière je lui demandais bien sûr. Comme je lui ai demandé si c’était bien d’aller jouer en Espagne. Il m’a dit « avec le football que tu as, il faut y aller ». C’est pour ça que j’ai pris la direction de l’Espagne et notamment de Villarreal ».