PSG : Daniel Riolo réclame un transfert en urgence !

Thomas Bourseau

Depuis les succès du PSG sur la scène continentale en Ligue des champions et en Supercoupe d’Europe, Daniel Riolo témoigne d’une baisse de régime et d’un manque d’envie qui l’inquiète de plus en plus. Au point où le transfert d’Enzo Fernandez ou d’un autre joueur est plus que bien accueilli par l’éditorialiste de RMC.

Enzo Fernandez, nouvelle piste du PSG ? Au vu du secret qui entoure le projet de recrutement du conseiller sportif Luis Campos, le milieu de terrain de 24 ans de Chelsea semble être la seule option à l’étude sur le marché des transferts pour le Paris Saint-Germain à l’instant T. Cependant, elle serait particulièrement onéreuse puisque l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2032 et a été recruté pour 120M€ par les Blues en janvier 2023.

«Ils vont se bouger un peu plus le cul» Que ce soit Enzo Fernandez ou un autre, Daniel Riolo estime que le fait d’injecter du sang neuf devient urgent au PSG au vu des états physiques de chacun après une saison couronnée de succès mais énergivore pour le groupe de Luis Enrique avec un brin de suffisance de plus en plus apparent à son sens. « J’ai entendu parler de la piste Enzo Fernandez. En mettant du sang frais et de la concurrence, les joueurs actuels ne vont pas se sentir dans le confort et vont se bouger un peu plus le cul ».