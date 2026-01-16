Rupture avec Kylian Mbappé : C’est validé !

Pierrick Levallet

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick a pris la décision de rejoindre l’OL cet hiver. L’international auriverde a d’ailleurs ouvert son compteur lors de ses débuts contre le LOSC en Coupe de France. Le buteur de 19 ans semble d’ailleurs valider ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

Lors de la première partie de saison, Endrick a souffert de son temps de jeu au Real Madrid. L’international auriverde était barré par la concurrence de Kylian Mbappé et Xabi Alonso ne lui faisait pas vraiment confiance. Le buteur de 19 ans a alors décidé de rejoindre l’OL en prêt pour se relancer à six mois de la Coupe du monde 2026. Et le Brésilien semble déjà valider ses premiers pas chez les Gones.

«J'ai reçu tout le soutien nécessaire» « Ils ont été excellents. J'ai été très bien accueilli au club et j'ai reçu tout le soutien nécessaire pour m'intégrer et pour ceux qui travailleront avec moi » a ainsi expliqué Endrick dans un entretien accordé à MARCA. Ses coéquipiers du Real Madrid n’ont d’ailleurs pas manqué de le féliciter après ses débuts remarqués contre le LOSC en Coupe de France.