Kylian Mbappé et les millions d'euros : L'erreur du PSG avec sa mère !

En 2022, alors qu’on pensait que Kylian Mbappé allait partir libre au Real Madrid, le Qatar avait réussi à convaincre le Français de prolonger au PSG. Il faut dire que le pressing avait été intense avec de folles promesses faites à Mbappé ainsi qu’à sa mère. Une erreur de la part des Qataris ? C’est ce que pense Daniel Riolo.

Pour garder Kylian Mbappé, le PSG avait mis les petits plats dans les grands. Ainsi, en 2022, pour détourner le Français du Real Madrid et le convaincre de prolonger, le Qatar était prêt à toutes les folies. Les Qataris avaient alors déroulé le tapis rouge ainsi qu’à sa mère, Fayza Lamari. Une gestion catastrophique du dossier Mbappé de la part du PSG aux yeux de Daniel Riolo comme il a pu l’expliquer pour Canal Supporters.

« Le dernier reliquat de mauvaise gestion » « Je comprends que les amoureux du PSG en veulent à Mbappé ? Non, j’ai du mal avec cette version. Parce que ce n’est pas ma version. En fait, le mur dans lequel on est allé entre Mbappé et le club est dû au club. C’est le club qui a voulu cette situation, c’est le club qui a très mal géré. C’est le dernier reliquat de mauvaise gestion avant qu’on prenne le virage de ce que considère être la bonne gestion d'un club. Mbappé c’est la dernière erreur », a-t-il confié dans un premier temps.