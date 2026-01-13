Transfert annulé au PSG, un gros joueur balance tout !

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule, avec un tout nouveau projet. Plus de stars ni de transferts astronomiques aux quatre coins de l’Europe, la priorité est désormais de recruter des jeunes talents à développer et de construire un collectif solide. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça a déjà payé, avec la victoire historique en Ligue des Champions.

Considéré comme le club dépensier par excellence, le PSG a radicalement changé de politique. Il faut dire que cela ne lui a toujours pas souri, puisque chaque année on découvre un nouvel échec sur le mercato pour les Parisiens.

Le transfert raté de Miralem Pjanic Cette fois, c’est Miralem Pjanic qui a avoué avoir été tout proche de rejoindre le PSG au cours de sa carrière. « Il y avait une clause dans mon contrat stipulant que la Juventus prenait en charge l'intégralité du transfert. Mais je tiens à préciser certains points : j'aurais pu partir bien plus tôt » a expliqué l’ancien milieu de terrain, au micro de Radio Romanista.