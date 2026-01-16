PSG - Transfert à 40M€ : La réponse cash !

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2027 au PSG, Fabian Ruiz fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. L’international espagnol était notamment dans le viseur de Galatasaray sur le mercato. Seulement, le milieu de terrain de 29 ans n’a jamais envisagé de quitter les Rouge-et-Bleu, avec qui il négocie pour une prolongation de contrat.

Fabian Ruiz a dit non à Galatasaray D’après les informations d’AS, Fabian Ruiz n’a jamais envisagé de quitter le PSG. L’Espagnol serait heureux dans la capitale. L’entourage du joueur aurait alors décliné toutes les avances de Galatasaray sur le marché des transferts. Le champion d’Europe 2024 serait même en passe de parapher un nouveau contrat chez les Rouge-et-Bleu.