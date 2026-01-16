Mercato - OM : Un champion du monde va signer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Concentré sur le mercato d'hiver, l'OM ne manque toutefois pas l'occasion de se projeter vers l'été prochain. Et pour cause, il faudra gérer le cas de plusieurs options d'achat, à l'image de celle de Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan. Et visiblement, le champion du monde 2018 est très heureux à Marseille, au point qu'un transfert définitif soit envisagé.

Dans les dernières heures du mercato estivale, l'OM a réalisé un très joli en obtenant le prêt de Benjamin Pavard, remplacé dans le même temps par Manuel Akanji à l'Inter Milan. Mais alors que le champion du monde 2018 a alterné entre le bon et le moins bon cette saison, la question est de savoir si l'OM lèvera son option d'achat estimée à 15M€.

Pavard très heureux à l'OM Mais selon les informations de FC Inter News, la tendance serait positive. Le média proche de l'Inter Milan assure que la direction de l'OM est heureuse des prestations de Benjamin Pavard, qui est lui est même très bien à Marseille. Dans le même temps, les Nerazzurri sont également très satisfait du remplaçant du champion du monde 2018 à savoir Manuel Akanji.