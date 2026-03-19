«Je n’ai jamais vu ça» : Une star du PSG hallucine face à un rappeur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières heures, plusieurs joueurs du PSG ont participé à une vidéo Youtube pour Parions Sport. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Joao Neves ainsi que Vitinha ont ainsi répondu à différentes questions posées par Franglish. Et voilà que face au rappeur, le milieu de terrain portugais a connu un moment d’étonnement.

Au PSG, les joueurs ont beau se côtoyer au quotidien à l’entraînement, ils connaissent pas tout sur ceux qui les accompagnent. Ainsi, à l’occasion d’une vidéo Youtube pour Parions Sport, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Joao Neves et Vitinha ont pu apprendre quelques anecdotes originales sur certains de leurs coéquipiers. Les questions étaient alors posées par le rappeur Franglish à propos duquel les joueurs du PSG en ont également appris un pu plus. A la grande surprise notamment de Vitinha…

Mercato - PSG : Un joueur était parti au clash pour son transfert, «ma face du ghetto est ressortie» https://t.co/SRKP3bEDMZ — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Mais c’est quoi ton nom ? » Face à Franglish, Vitinha a ainsi voulu en savoir plus sur ce dernier. « Franglish, c’est ton nom artistique. Mais c’est quoi ton nom ? », lui a alors demandé le joueur du PSG. Le rappeur lui a bien évidemment répondu, lâchant : « Mon vrai prénom ? Gédéon ». C’est alors que Vitinha a quelque peu été étonné en entendant comment s’appelait Franglish tant son prénom n’est pas courant. « Je n’ai jamais vu ce nom », a expliqué le Portugais.