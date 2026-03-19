«Je n’ai jamais vu ça» : Une star du PSG hallucine face à un rappeur

Ces dernières heures, plusieurs joueurs du PSG ont participé à une vidéo Youtube pour Parions Sport. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Joao Neves ainsi que Vitinha ont ainsi répondu à différentes questions posées par Franglish. Et voilà que face au rappeur, le milieu de terrain portugais a connu un moment d’étonnement.
Au PSG, les joueurs ont beau se côtoyer au quotidien à l’entraînement, ils connaissent pas tout sur ceux qui les accompagnent. Ainsi, à l’occasion d’une vidéo Youtube pour Parions Sport, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Joao Neves et Vitinha ont pu apprendre quelques anecdotes originales sur certains de leurs coéquipiers. Les questions étaient alors posées par le rappeur Franglish à propos duquel les joueurs du PSG en ont également appris un pu plus. A la grande surprise notamment de Vitinha…
« Mais c’est quoi ton nom ? »
Face à Franglish, Vitinha a ainsi voulu en savoir plus sur ce dernier. « Franglish, c’est ton nom artistique. Mais c’est quoi ton nom ? », lui a alors demandé le joueur du PSG. Le rappeur lui a bien évidemment répondu, lâchant : « Mon vrai prénom ? Gédéon ». C’est alors que Vitinha a quelque peu été étonné en entendant comment s’appelait Franglish tant son prénom n’est pas courant. « Je n’ai jamais vu ce nom », a expliqué le Portugais.
Chevalier moqué par ses coéquipiers
Au cours de cette même vidéo, on a également pu apprendre une étonnante habitude alimentaire de Lucas Chevalier, qui trempe du pain dans son yaourt. De quoi faire réagir Bradley Barcola ainsi qu’Ousmane Dembélé. « Je ne l’ai jamais vu faire. J’ai mangé plusieurs fois avec lui, mais je ne l’ai jamais vu faire. Pour aimer ça, il faut un palais de Doberman. Désolé », a lâché le premier cité. De son côté, le Ballon d’Or a dit : « C’est vrai ça ? C’est bizarre. (…) Pain yaourt, qui fait ça ? C’est fou de faire ça. Je ne fais pas ça ? Non. J’ai un palais quand même. Mon palais n’est pas pourri ».