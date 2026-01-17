«De Zerbi va mettre le feu» : Il annonce son départ de l’OM, son prochain club est trouvé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi serait dans le viseur de Manchester United pour la saison à venir. Un profil qui emballe Rio Ferdinand, légende des Red Devils, espérant voir l’Italien débarquer du côté d’Old Trafford. Selon vous, De Zerbi doit-il quitter Marseille ? C’est notre sondage du jour !

Roberto De Zerbi dispute actuellement sa deuxième saison à l’OM. En 2024, l’Italien avait quitté Brighton et la Premier League pour rejoindre la cité phocéenne, et depuis, son travail continue d’être observé en Angleterre. Alors que Michael Carrick a été nommé à la tête de Manchester United pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison après le départ de Ruben Amorim, Roberto De Zerbi serait d’ores et déjà dans le viseur des Red Devils pour l’exercice à venir. Une piste qui séduit outre-Manche.

« C’est De Zerbi que j’irai chercher comme nouveau coach de Manchester United » Légende de Manchester United, Rio Ferdinand milite dès à présent pour voir Roberto De Zerbi quitter l’OM afin de débarquer du côté d’Old Trafford. « Plus encore que quelqu’un comme Thomas Tuchel, même si Tuchel ferait aussi partie de mes premiers choix, c’est De Zerbi que j’irai chercher comme nouveau coach. Peu importe le système qu’il veut mettre en place, c’est un vrai entraîneur, quelqu’un qui sait faire travailler ses joueurs et les faire jouer », confie l’ancien joueur du club mancunien dans son podcast.