Divorce annulé à l’OM, il veut rester «fidèle»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi est bien parti pour poursuivre sa relation professionnelle avec Pierre-Emile Hojbjerg à l’Olympique de Marseille. L’agent du milieu de terrain de 30 ans avait déjà reconnu au cours d’une entrevue avec le journaliste Fabrizio Romano que son client souhaitait continuer l’aventure avec le technicien italien à l’OM. Le principal intéressé a enterré toute rumeur de divorce face à la presse.

Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) est un joueur de l’OM depuis l’été 2024. L’international danois aux origines françaises de par la branche maternelle de sa famille, a le cœur qui bat pour l’Olympique de Marseille comme il l’a démontré en novembre en retirant son maillot en célébration d’un but marqué contre le Toulouse FC (2-2).

«Il veut rester, donner le meilleur de lui-même pour l'OM» Et pourtant, les spéculations autour de son avenir, avec des envies d’ailleurs selon la presse transalpine, sont légion en cette période de mercato hivernal. Toutefois, son agent Luca Puccinelli a nié tout projet de départ à Fabrizio Romano. « Pierre est concentré à 100 % sur Marseille. Il veut rester, donner le meilleur de lui-même pour l'OM et se concentrer pleinement sur le projet marseillais ».