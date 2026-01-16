Divorce annulé à l’OM, il veut rester «fidèle»

Roberto De Zerbi est bien parti pour poursuivre sa relation professionnelle avec Pierre-Emile Hojbjerg à l’Olympique de Marseille. L’agent du milieu de terrain de 30 ans avait déjà reconnu au cours d’une entrevue avec le journaliste Fabrizio Romano que son client souhaitait continuer l’aventure avec le technicien italien à l’OM. Le principal intéressé a enterré toute rumeur de divorce face à la presse.
Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) est un joueur de l’OM depuis l’été 2024. L’international danois aux origines françaises de par la branche maternelle de sa famille, a le cœur qui bat pour l’Olympique de Marseille comme il l’a démontré en novembre en retirant son maillot en célébration d’un but marqué contre le Toulouse FC (2-2).
«Il veut rester, donner le meilleur de lui-même pour l'OM»
Et pourtant, les spéculations autour de son avenir, avec des envies d’ailleurs selon la presse transalpine, sont légion en cette période de mercato hivernal. Toutefois, son agent Luca Puccinelli a nié tout projet de départ à Fabrizio Romano. « Pierre est concentré à 100 % sur Marseille. Il veut rester, donner le meilleur de lui-même pour l'OM et se concentrer pleinement sur le projet marseillais ».
«C'est un des joueurs qui m'est le plus fidèle»
De passage en conférence de presse, Roberto De Zerbi a confirmé le transfert avorté de Pierre-Emile Hojbjerg malgré le supposé souhait de la Juventus de s’attacher ses services. « Hojbjerg, on a démenti les informations via son agent. Il voulait rester ici. Il n'a jamais été dans mon esprit, dans celui de Pablo ou de Mehdi qu'il allait partir. C'est un des joueurs qui m'est le plus fidèle. Pour les renforts on verra ce que l'on va faire ». Une fidélité imperturbable donc de la part du milieu de terrain danois envers son entraîneur Roberto De Zerbi.