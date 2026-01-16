Transfert à Paris : C’est terminé, l’annonce inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris FC et Ludovic Ajorque, la relation ne verra pas le jour. Les deux parties auraient pu collaborer à compter de ce mercato hivernal si le promu de Ligue 2 avait déboursé les 10M€ réclamés par le Stade Brestois. Mais finalement, les Bretons fermeraient la porte à double tour. Clap de fin dans le feuilleton Ajorque ?

En cette période hivernale des transferts, le Paris FC a déjà bouclé les transferts de Luca Koleosho et Marshall Munetsi. Après une année complète passée à Wolverhampton en Angleterre, le milieu de terrain du Zimbabwe de 29 ans signe son retour en France. Il ne retrouvera pas le Stade de Reims relégué en Ligue 2 en fin de saison dernière.

Après Munetsi, Ajorque pour 10M€ ? Et il semblerait que Marshall Munetsi ne soit finalement pas rejoint par Ludovic Ajorque. Le buteur du Stade Brestois âgé de 32 ans figurerait dans les petits papiers de la direction sportive du voisin du PSG. Le Réunionnais ne devrait cependant pas prendre ses quartiers à Jean Bouin alors que les dirigeants bretons avaient initialement ouverts la porte à un transfert à 10M€ selon Marc Mechenoua.