Nouvelle star au PSG : Le transfert choc annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà son mercato pour l’été prochain, et le club de la capitale pourrait saisir une grosse opportunité. Les dirigeants parisiens garderaient un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool. Les Reds pourraient toutefois envisagé un échange afin de mettre la main sur le remplaçant du défenseur central de 26 ans.

Le PSG pourrait saisir une belle opportunité sur le mercato l’été prochain. Alors que l’hiver s’annonce calme comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les dirigeants parisiens prépareraient déjà leur recrutement estival. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat à l’issue de la saison à Liverpool. Les Reds pourraient, de leur côté, tenter une opération surprenante pour dénicher le successeur du défenseur central de 26 ans.

Vers un échange Konaté - Konsa entre Liverpool et Aston Villa ? « Liverpool doit trouver un remplaçant à Konaté s’il s’en va. Je sais qu’il y a eu des rumeurs avec Marc Guehi. Mais je pense à quelqu’un comme Ezri Konsa, qui devrait probablement être titulaire avec John Stones à la Coupe du monde. Si j’étais le responsable du recrutement de Liverpool, je pense que Konsa et Guehi seraient deux deals qui apporteraient un bon rapport qualité-prix » a d’abord expliqué le journaliste Stan Collymore au Liverpool Echo.