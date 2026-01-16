Transfert au PSG : La signature en urgence !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait, sauf retournement de situation, prolonger le contrat de Fabian Ruiz. L’engagement actuel de l’international espagnol expire en juin 2027. Le club de la capitale était alors pressé par la situation, surtout que le milieu de terrain de 29 ans avait la cote sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu ont alors accélérer les négociations pour étendre son bail.

Le PSG est sur le point de boucler une signature importante pour Luis Enrique. Le club de la capitale est en effet très proche d’étendre l’engagement de Fabian Ruiz. L’international espagnol est l’un des éléments moteurs de l’entrejeu des Rouge-et-Bleu. Le milieu de terrain de 29 ans était même annoncé sur le départ ces derniers jours.

Le PSG était dans l'urgence avec Fabian Ruiz Comme le rapporte AS, le PSG était alors pressé par la situation de Fabian Ruiz, qui était dans le viseur de Galatasaray. Les dirigeants parisiens ont donc accéléré les négociations avec l’ancien de Naples, jusqu’à s’entendre sur les termes d’un nouveau contrat. Les pensionnaires de la Ligue 1 devraient même officialiser la nouvelle avant la fin de saison.