Paris FC : Transfert bouclé, l’arrivée de la prochaine recrue est imminente !

Un après son départ du Stade de Reims, Marshall Munetsi est sur le point de revenir en France. Sorti de la rotation à Wolverhampton, le milieu de terrain âgé de 29 va être prêté jusqu’à la fin de la saison au Paris FC, sans option d’achat. L’international zimbabwéen pourrait même arriver dès jeudi dans la capitale.

Après Luca Koleosho (21 ans), arrivé en provenance de Burnley, le Paris FC est sur le point d’accueillir sa deuxième recrue de l’hiver. Le PFC était annoncé sur la piste de Marshall Munetsi ces derniers jours. Âgé de 29 ans, le milieu de terrain avait quitté le Stade de Reims en janvier 2025 pour rejoindre Wolverhampton, dans le cadre d’un transfert de près de 20M€.

Munetsi arrive au Paris FC Comme indiqué par L’Équipe, sauf retournement de situation, Marshall Munetsi va faire son retour en France et sera prêté au Paris FC jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Ce que confirme Foot Mercato, précisant que l’international zimbabwéen (34 sélections) pourrait débarquer dès jeudi dans la capitale française.