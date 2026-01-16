Kylian Mbappé : La déclaration d’amour d’une star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme dans un jeu vidéo de progression, Erling Braut Haaland dispose d’un objectif final à relever avant de terminer sa quête. Bien que contractuellement lié à Manchester City pendant 8 autres années, l’instatiable buteur des Skyblues verrait le Real Madrid comme la fin du chemin. Et ce serait réciproque puisque le président Florentino Pérez verrait bien une collaboration sportive avec Kylian Mbappé prendre forme très prochainement.

Au printemps 2022, le feuilleton Erling Braut Haaland prenait fin. Le serial buteur norvégien quittait la Ruhr après avoir passé deux années du côté du Borussia Dortmund. Et alors que son agent de l’époque, le regretté Mino Raiola s’était rendu en Espagne afin de rencontrer les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone une année plus tôt, Haaland leur tournait le dos afin de suivre les traces de son père en s’engageant à Manchester City.

Haaland au Real Madrid, le boss de fin de sa carrière Le Real Madrid a donc perdu une bataille dans la course à la signature d’Erling Haaland, mais certainement pas la guerre. Malgré une prolongation de contrat signée jusqu’en 2034 en janvier 2025, l’attaquant de Manchester City aurait toujours comme plan de carrière un transfert au Real Madrid qui serait même considéré comme « l’aboutissement » de son œuvre à en croire Sky Deutschland.