OL - Carlo Ancelotti : Le gros coup annoncé à l’étranger !

En manque de temps de jeu du côté du Real Madrid, Endrick a décidé de rejoindre l’OL en prêt cet hiver. Pour l’international auriverde, l’objectif est clair : se relancer à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Le buteur de 19 ans espère revenir dans le radar de Carlo Ancelotti et d’être appelé avec le Brésil pour disputer le Mondial en Amérique.

Pour Endrick, la première partie de saison n’a pas été idéale au Real Madrid. L’international auriverde a surtout été barré par la concurrence de Kylian Mbappé. Xabi Alonso ne semblait pas non plus l’inclure dans ses plans avant son éviction. Le buteur de 19 ans a alors décidé de rejoindre l’OL en prêt cet hiver avec un objectif clair en tête.

Endrick veut faire la Coupe du monde 2026 Endrick entend en effet se relancer en Ligue 1 à six mois de la Coupe du monde 2026. De cette manière, le Brésilien espère revenir dans le radar de Carlo Ancelotti afin d’être appelé pour le Mondial en Amérique. Le joueur prêté par le Real Madrid a d’ailleurs fait clairement savoir ses intentions avec l’OL.