PSG - Transfert d’un gros joueur : Discussions confirmées !

Pierrick Levallet

Et si le PSG saisissait une grosse opportunité sur le mercato pour recruter Ibrahima Konaté ? Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation de l’international français, en fin de contrat en juin prochain avec Liverpool. Les Reds auraient toutefois entamé des discussions avec le défenseur central de 26 ans pour sa prolongation, et la tendance semble se confirmer.

L’hiver s’annonce calme au PSG. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale comptait terminer la saison avec le même effectif qu’en septembre. Aucune recrue n’est donc prévue pour le mois de janvier. En revanche, les choses devraient être différentes l’été prochain. Les pensionnaires de la Ligue 1 réfléchiraient même à saisir une grosse opportunité sur le marché des transferts.

Le PSG garde un oeil sur Konaté Le PSG garderait en effet un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté. Le contrat de l’international français à Liverpool expire en juin prochain. Et pour le moment, aucun accord n’a été trouvé pour une éventuelle prolongation. Pourtant, les Reds seraient passés à l’action pour tenter de convaincre le défenseur central de 26 ans.