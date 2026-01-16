Le PSG fait une offre pour un attaquant : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans de nombreuses discussions afin de blinder les cadres de son effectif, le PSG cherche notamment à convaincre Bradley Barcola de signer un nouveau bail. Dans cette optique, l'ancien ailier de l'OL a déjà reçu une première offre et les discussions se poursuivent entre les deux parties.

Bien que le mercato d'hiver ait ouvert ses portes depuis plus de deux semaines, le PSG n'a pas prévu de s'activer, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. En revanche, Luis Campos est très actif sur le sujet des prolongations de contrat. Plusieurs discussions sont entamées, et des offres ont même été transmises.

Le PSG dégaine pour Barcola ! C'est notamment le cas avec Bradley Barcola. Selon les informations du Parisien, l'attaquant de 23 ans a reçu une proposition du PSG alors que son contrat s'achève en 2028. Pour le moment, elle n'a pas été acceptée, mais les discussions se poursuivent et de nouveaux échanges seraient prévus dans les prochaines semaines afin de décanter la situation et blinder Bradley Barcola.