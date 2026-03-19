«Aucun débat» entre Messi et Cristiano Ronaldo, «c'est celui qui m'a fait le plus mal»

Huit Ballons d'or contre cinq, quatre Ligues des champions contre cinq. Un palmarès individuel et collectif hors norme pour chacun d'eux. Mais qui est au-dessus de l'autre ? C'est l'une des questions qui animent les discussions des passionnés du ballon rond depuis de longues années désormais. Les avis divergent, mais aux yeux d'un défenseur s'étant mesuré aux deux légendes que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il n'existe qu'une seule réponse possible.
Au début des années 2000, le football de clubs européen voyait deux jeunes talents émerger à Manchester United après des premiers pas plus que prometteurs au Sporting Lisbonne pour l'un et au FC Barcelone pour l'autre. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont rendus coup pour coup pendant de longues années jusqu'à devenir rivaux en concurrence direct entre 2009 et 2018 au Real Madrid et au Barça.
«A un moment donné, les fils se touchent et là il est inarrêtable»
Qui est le plus fort des deux ? Voilà un débat qui déchaîne les passions depuis quelque temps alors que les multiples lauréats du Ballon d'or se rapprochent de la fin de leurs carrières respectives (41 ans et bientôt 39 ans pour Lionel Messi). Benoît Trémoulinas a évolué au moment où les deux joueurs se trouvaient dans une forme monstrueuse et a fait un choix à son sens évident. « Il n'y a pas de débat, quand on parle de meilleur joueur du monde, c'est Leo Messi. Parce que le mec sait tout faire, il sait dribbler, il sait marquer, il sait faire des passes dé il est capable de se faire oublier pendant un quart d'heure où tu le vois marcher. Tu te dis bon, qu'est-ce qui va se passer. Et puis après à un moment donné, les fils se touchent et là il est inarrêtable »
«Rappelez vous quand il a fait tomber Boateng»
En interview pour Point de Penalty, l'ex-latéral gauche des Girondins de Bordeaux et du FC Séville n'a pas mâché ses mots. Lionel Messi au meilleur de sa forme est sans contestation possible le meilleur joueur du monde. L'Argentin aux huit Ballons d'or a fait souffrir l'ancien défenseur français. « Je me souviens des veilles de match avec Unai Emery, on essayait de le prendre à deux et d'établir une tactique avec Krychowiak, mais c'était quasi impossible parce qu'il avait des appuis incroyables, il allait très vite et était capable d'aller sur son pied gauche et d'aller sur son pied droit. Rappelez vous quand il a fait tomber Boateng... Il n'y a aucun débat, c'est le meilleur joueur du monde, celui qui m'a fait le plus mal ». Fin de discussion.