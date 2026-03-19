«Aucun débat» entre Messi et Cristiano Ronaldo, «c'est celui qui m'a fait le plus mal»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Huit Ballons d'or contre cinq, quatre Ligues des champions contre cinq. Un palmarès individuel et collectif hors norme pour chacun d'eux. Mais qui est au-dessus de l'autre ? C'est l'une des questions qui animent les discussions des passionnés du ballon rond depuis de longues années désormais. Les avis divergent, mais aux yeux d'un défenseur s'étant mesuré aux deux légendes que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il n'existe qu'une seule réponse possible.

Au début des années 2000, le football de clubs européen voyait deux jeunes talents émerger à Manchester United après des premiers pas plus que prometteurs au Sporting Lisbonne pour l'un et au FC Barcelone pour l'autre. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont rendus coup pour coup pendant de longues années jusqu'à devenir rivaux en concurrence direct entre 2009 et 2018 au Real Madrid et au Barça.

Ça se voit Messi il a tellement choqué les défenseurs contre qui il a joué... Benoît Trémoulinas il a pas hésité une seule seconde 😭 pic.twitter.com/4rRRjLx4le — Point de Penalty (@_PointDePenalty) March 18, 2026

«A un moment donné, les fils se touchent et là il est inarrêtable» Qui est le plus fort des deux ? Voilà un débat qui déchaîne les passions depuis quelque temps alors que les multiples lauréats du Ballon d'or se rapprochent de la fin de leurs carrières respectives (41 ans et bientôt 39 ans pour Lionel Messi). Benoît Trémoulinas a évolué au moment où les deux joueurs se trouvaient dans une forme monstrueuse et a fait un choix à son sens évident. « Il n'y a pas de débat, quand on parle de meilleur joueur du monde, c'est Leo Messi. Parce que le mec sait tout faire, il sait dribbler, il sait marquer, il sait faire des passes dé il est capable de se faire oublier pendant un quart d'heure où tu le vois marcher. Tu te dis bon, qu'est-ce qui va se passer. Et puis après à un moment donné, les fils se touchent et là il est inarrêtable »