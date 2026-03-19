XV de France - Des polémiques avec Dupont et Ramos : La réponse lâchée par Matthieu Jalibert

Axel Cornic

Avant le début du 6 Nations 2026, les doutes étaient nombreux concernant Matthieu Jalibert. Ce dernier n’a en effet pas eu une carrière linéaire en sélection et certains observateurs ont même expliqué qu’il n’était pas compatible avec le jeu d’Antoine Dupont. Mais finalement, l’ouvreur de l’UBB a été l’un des meilleurs Français de la compétition.

Le débat est totalement relancé. Alors que Romain Ntamack semblait être le titulaire inamovible au poste de numéro 10 avec le XV de France, Matthieu Jalibert a montré qu’il pouvait rivaliser. Il a même fait mieux, puisqu’il apporte un profil très offensif différent de celui de son homologue du Stade Toulousain. Désormais, on se demande même di Fabien Galthié pourra s’en passer...

Antoine Dupont, Thomas Ramos… Il annonce un jour historique pour le XV de France ! https://t.co/kl6BEqm8q1 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« On parle le même rugby, donc ça n'a pas été compliqué de se trouver » L’un des gros arguments à l’avantage de la star de l’UBB est la complicité parfaite avec Antoine Dupont et Thomas Ramos, chose qui ne semblait pourtant pas gagnée. Dans un long entretien accordé à L’Equipe après la fin du Tournoi des 6 Nations, le principal intéressé a toutefois assuré que les choses se sont faites assez naturellement. « On est trois joueurs qui aimons le jeu de mouvement, la prise d'initiative. On parle le même rugby, donc ça n'a pas été compliqué de se trouver » a expliqué Matthieu Jalibert.