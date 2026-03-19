XV de France : «Avant de polémiquer…», la demande de Fabien Galthié aux médias pour Ntamack et Jalibert

En l’absence de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a gagné de nombreux points avec le XV de France lors du dernier Tournoi des VI Nations. Face à cela, la question qui se pose désormais est de savoir qui sera le numéro 10 des Bleus quand le demi de mêlée du Stade Toulousain sera à 100%. Ntamack et Jalibert risquent de poser un véritable casse-tête à Fabien Galthié, qui a pris la parole à ce sujet.
Avant le début du Tournoi des VI Nations, on a pu se poser des questions sur le choix de titulariser Matthieu Jalibert comme demi d’ouverture. Le joueur de l’UBB a toujours eu une histoire compliquée avec le XV de France, mais voilà que ces dernières semaines, celui qui a composé la charnière avec Antoine Dupont s’est montré à la hauteur. Présent au micro de RMC, Fabien Galthié a d’ailleurs placé Jalibert parmi les 5 meilleurs joueurs français de la compétition. La question est maintenant de savoir ce qu’adviendra le Bordelais une fois que Romain Ntamack sera de nouveau apte pour jouer avec le XV de France.
« Ce sont deux supers mecs »
Fabien Galthié va bien évidemment devoir trancher entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert et voilà que cela risque de faire énormément parler dans les médias. Le sélectionneur du XV de France a alors pris les devants ce jeudi à l’occasion de son passage au micro du Super Moscato Show sur RMC. « Jalibert est devant Ntamack ? Là vous allez vous régaler pendant deux ans. Vous avez de la matière pour créer la polémique. Et si, et ça… Ce sont deux supers mecs qui vont avoir le malheur d’être opposés par des gars comme vous, qui cherchent la polémique. Ce sont deux supers joueurs, on a gagné avec Romain, on a gagné avec Matthieu », a lâché dans un premier temps Galthié.
« Prenez soin d’eux, respectez »
Le sélectionneur du XV de France a ensuite fait passer un message à tous les médias concernant Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, confiant : « Moi ce que j’aimerais, ce que je vous demande, s’il vous plait, prenez soin d’eux. Prenez soin d’eux, respectez. Avant de polémiquer, respectez leur talent, ce sont vraiment des bons joueurs et des mecs. Je suis sûr qu’ils vont tout donner pour l’équipe de France et on a besoin d’eux. Je sais qu’ils vont être soumis à ce type de sujet, mais je vous demande de prendre soin d’eux ».