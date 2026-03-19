XV de France : «Avant de polémiquer…», la demande de Fabien Galthié aux médias pour Ntamack et Jalibert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l’absence de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert a gagné de nombreux points avec le XV de France lors du dernier Tournoi des VI Nations. Face à cela, la question qui se pose désormais est de savoir qui sera le numéro 10 des Bleus quand le demi de mêlée du Stade Toulousain sera à 100%. Ntamack et Jalibert risquent de poser un véritable casse-tête à Fabien Galthié, qui a pris la parole à ce sujet.

Avant le début du Tournoi des VI Nations, on a pu se poser des questions sur le choix de titulariser Matthieu Jalibert comme demi d’ouverture. Le joueur de l’UBB a toujours eu une histoire compliquée avec le XV de France, mais voilà que ces dernières semaines, celui qui a composé la charnière avec Antoine Dupont s’est montré à la hauteur. Présent au micro de RMC, Fabien Galthié a d’ailleurs placé Jalibert parmi les 5 meilleurs joueurs français de la compétition. La question est maintenant de savoir ce qu’adviendra le Bordelais une fois que Romain Ntamack sera de nouveau apte pour jouer avec le XV de France.

Louis Bielle-Biarrey : Le XV de France obligé de le calmer en coulisses ? https://t.co/dGJ4NtKXUU — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Ce sont deux supers mecs » Fabien Galthié va bien évidemment devoir trancher entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert et voilà que cela risque de faire énormément parler dans les médias. Le sélectionneur du XV de France a alors pris les devants ce jeudi à l’occasion de son passage au micro du Super Moscato Show sur RMC. « Jalibert est devant Ntamack ? Là vous allez vous régaler pendant deux ans. Vous avez de la matière pour créer la polémique. Et si, et ça… Ce sont deux supers mecs qui vont avoir le malheur d’être opposés par des gars comme vous, qui cherchent la polémique. Ce sont deux supers joueurs, on a gagné avec Romain, on a gagné avec Matthieu », a lâché dans un premier temps Galthié.