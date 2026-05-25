L’UBB sacrée en Champions Cup : Matthieu Jalibert raconte les moments de galère

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an plus tard, l’UBB a de nouveau remporté la Champions Cup. Tenants du titre, les joueurs de Yannick Bru l’ont emporté en finale ce samedi face au Leinster. Un succès que Louis Bielle-Biarrey ont fêté comme il se doit au cours des dernières heures. Des célébrations importantes aux yeux de Matthieu Jalibert afin notamment d’oublier les moments difficiles des derniers mois comme il a pu l’expliquer.

Occupant actuellement la 5ème place du Top 14, l’UBB est loin de connaitre la meilleure des saisons en championnat. Finaliste l’an dernier, la formation dirigée par Yannick Bru a du mal sur la scène nationale, mais heureusement qu’il y a l’Europe pour les Bordelais. Ayant déjà gagné la Champions Cup la saison dernière, Louis Bielle-Biarrey, Maxime Lucu et compagnie viennent de réaliser le doublé. En effet, ce samedi, l’UBB disputait la finale à Bilbao face au Leinster, qui n’a rien pu faire lors de cette rencontre (41-19).

« Ces moments sont des moments magiques » L’UBB s’offre donc une deuxième Champions Cup en deux ans et forcément, les joueurs bordelais ont bien fêté cela ensuite. Pour Midi Olympique, Matthieu Jalibert a d’ailleurs évoqué ces célébrations. Le demi d’ouverture de l’UBB a notamment expliqué dans un premier temps : « Non, on ne se lasse pas. Ces moments sont des moments magiques. Nous avions des souvenirs de l’an passé et on avait envie de les revivre, pour nous en tant que groupe, mais aussi pour tout ce qu’on vit avec les supporters. C’est incroyable. La parade, la réception, ils sont toujours plus nombreux. Et puis, je suis content de faire plaisir aux gens. C’est ce qui est incroyable dans notre sport, on peut donner le sourire à de nombreuses personnes ».