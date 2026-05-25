L’UBB sacrée en Champions Cup : Matthieu Jalibert raconte les moments de galère

Un an plus tard, l’UBB a de nouveau remporté la Champions Cup. Tenants du titre, les joueurs de Yannick Bru l’ont emporté en finale ce samedi face au Leinster. Un succès que Louis Bielle-Biarrey ont fêté comme il se doit au cours des dernières heures. Des célébrations importantes aux yeux de Matthieu Jalibert afin notamment d’oublier les moments difficiles des derniers mois comme il a pu l’expliquer.
Occupant actuellement la 5ème place du Top 14, l’UBB est loin de connaitre la meilleure des saisons en championnat. Finaliste l’an dernier, la formation dirigée par Yannick Bru a du mal sur la scène nationale, mais heureusement qu’il y a l’Europe pour les Bordelais. Ayant déjà gagné la Champions Cup la saison dernière, Louis Bielle-Biarrey, Maxime Lucu et compagnie viennent de réaliser le doublé. En effet, ce samedi, l’UBB disputait la finale à Bilbao face au Leinster, qui n’a rien pu faire lors de cette rencontre (41-19).
« Ces moments sont des moments magiques »
L’UBB s’offre donc une deuxième Champions Cup en deux ans et forcément, les joueurs bordelais ont bien fêté cela ensuite. Pour Midi Olympique, Matthieu Jalibert a d’ailleurs évoqué ces célébrations. Le demi d’ouverture de l’UBB a notamment expliqué dans un premier temps : « Non, on ne se lasse pas. Ces moments sont des moments magiques. Nous avions des souvenirs de l’an passé et on avait envie de les revivre, pour nous en tant que groupe, mais aussi pour tout ce qu’on vit avec les supporters. C’est incroyable. La parade, la réception, ils sont toujours plus nombreux. Et puis, je suis content de faire plaisir aux gens. C’est ce qui est incroyable dans notre sport, on peut donner le sourire à de nombreuses personnes ».
« Nous avons connu beaucoup de sacrifices depuis le début de saison »
Matthieu Jalibert et ses coéquipiers de l’UBB comptent bien profiter de ces célébrations le plus longtemps possible. De quoi quelque peu faire oublier les difficultés des derniers mois. « Nous allons profiter de tout ça jusqu’à mardi, je ne vais pas vous mentir. Ce sont quand même des moments qu’il ne faut pas galvauder. Car il ne faut pas minimiser le fait de gagner une deuxième Coupe d’Europe d’affilée. Nous avons connu beaucoup de sacrifices depuis le début de saison. On a eu des moments compliqués aussi. Je pense qu’il y a aussi des moments où il faut savoir prendre les choses et les fêter, les savourer. Ensuite, on aura le temps de se tourner vers la préparation du match contre Toulon », a poursuivi l’international français.