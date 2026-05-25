Mercato : Ce transfert préparé par le PSG qui va faire une victime dans l’effectif de Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival va prochainement ouvrira ses portes, de quoi donner l’occasion aux clubs de se renforcer. A quoi faut-il alors s’attendre du côté du PSG ? Alors que Luis Enrique est aujourd’hui bien équipé, voilà que l’entraîneur du club de la capitale pourrait accueillir une nouvelle recrue, mais celle-ci pourrait bien faire une victime à Paris.

En passe de possiblement remporter une deuxième Ligue des Champions, le PSG pourrait toutefois encore faire quelques retouches cet été. L’effectif de Luis Enrique pourrait ainsi être modifié dans les semaines à venir. C’est ainsi qu’on pourrait notamment assister au départ de Gonçalo Ramos. « Il pourrait être sur le départ, il pourrait quitter le PSG cet été. Je comprends que ça a déjà commencé à bouger autour de Ramos », a fait savoir Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube.

Ramos et le PSG, c’est bientôt fini ? Si Gonçalo Ramos est sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, son avenir pourrait donc s’écrire ailleurs. Le journaliste spécialiste du mercato a alors poursuivi à propos du Portugais : « Ramos est très apprécié au PSG, mais ce que je comprends c’est que maintenant, il veut jouer. Il veut être une partie importante du projet de son prochain club. Il pourrait y avoir du mouvement avec Ramos, que ce soit pour un club anglais, pour un club italien, pour un club espagnol aussi. Nous verrons ce qui se passe à l’Atlético de Madrid par exemple ».