Grégory Lorenzi a choisi l’OM : L’OGC Nice a trouvé la solution pour l’oublier

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche d’un directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia, l’OM semble avoir trouvé l’heureux élu. En effet, c’est Grégory Lorenzi qui pourrait débarquer prochainement à Marseille. Le fait est qu’après Brest, ce dernier était plutôt attendu à Nice, avec qui il s’était mis d’accord. Chez les Aiglons, on se serait finalement fait à l’idée que Lorenzi rejoindra l’OM, ayant ainsi trouvé la solution pour l’oublier.

C’est un nouveau cycle qui va débuter cet été à l’OM. Alors que Stéphane Richard prendra ses fonctions de président d’ici quelques semaines, un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur sont également attendus à Marseille. Actuellement, on ne sait toutefois pas encore officiellement qui viendra remplacer Medhi Benatia à la tête du sportif à l’OM. Il n’empêche qu’un profil semble se rapprocher, celui de Grégory Lorenzi. Officiant précédemment à Brest, il serait donc attendu sur la Canebière, lui qui s’était pourtant mis d’accord avec l’OGC Nice.

L’OM plutôt que Nice pour Lorenzi ? A la recherche d’un directeur sportif pour remplacer Florian Maurice, l’OGC Nice pensait toucher au but avec Grégory Lorenzi. Les deux parties avaient même signé un accord actant la venue de l’ancien de Brest en cas de maintien des Aiglons en Ligue 1. Mais voilà que peu importe le résultat de la confrontation face à l’ASSE, Lorenzi ne devrait pas rejoindre la Côte d’Azur se dirigeant aujourd’hui plutôt vers l’OM afin de remplacer Medhi Benatia.