9M€ : L’OL boucle un transfert surprise !

Pierrick Levallet

Après Endrick, l’OL a prévu de poursuivre son recrutement cet hiver. Le club rhodanien tiendrait d’ailleurs son deuxième transfert de janvier. Les dirigeants lyonnais ont bien avancé sur le dossier Noah Nartey ces derniers jours. Le milieu de terrain de 20 ans serait désormais sur le point de s’engager dans le Rhône.

L’OL a prévu d’être actif sur le mercato cet hiver. Après l’arrivée d’Endrick en prêt, les dirigeants lyonnais voudraient offrir d’autres renforts à Paulo Fonseca pour la suite de la saison. Le club rhodanien explorerait donc plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Gones auraient notamment bien avancé sur le dossier Noah Nartey ces derniers temps.

Noah Nartey tout proche de signer à l'OL Et les efforts de l’OL porteraient leurs fruits. D’après les informations de Sky Allemagne, Noah Nartey serait tout proche de s’engager chez les Olympiens. Ces derniers devraient débourser 9M€ pour mettre la main sur le milieu de terrain de 20 ans. Le joueur de Brondby devrait très bientôt découvrir la Ligue 1.