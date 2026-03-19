EXCLU : Une star de la WWE rêve de suivre John Cena, Batista et The Rock à Hollywood, «je passe autant d'auditions que possible»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le catch est une discipline mêlant sport et mise en scène, de quoi permettre à certains talents de s’illustrer en dehors des rings dans le cinéma ou la télévision. Cela a notamment été le cas de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Dave Bautista ou encore John Cena à la WWE. Une autre star, interrogée en exclusivité par le10sport.com, veut suivre cette voie.

Ces dernières années l’ont bien montré, le catch peut s’avérer être un tremplin efficace pour percer à Hollywood. De nombreuses stars de la WWE, l’organisation reine de ce divertissement sportif, ont connu un passage plus ou moins long dans le cinéma, à l’instar de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Hulk Hogan, Dave Bautista ou encore John Cena, qui vient de se retirer du catch pour se consacrer à sa reconversion d’acteur. Une autre vedette de la WWE rêve d’une trajectoire similaire.

🎙️🚨EXCL: Avant le match de Ligue des Champions opposant Chelsea au PSG, @ImChelseaGreen me dévoile les origines de son soutien pour la formation anglaise qui ne date pas d’hier… et espère qu’on ne lui en tiendra pas rigueur au #WWERaw de Paris 🔵⚽️#CFCPSG #CHEPSG pic.twitter.com/l3hXx7BGD1 — Bernard Colas (@BernardCls) March 17, 2026

« J'adorerais être celle qui franchit le seuil d’Hollywood » Interrogée en exclusivité par le10sport.com, Chelsea Green a partagé son rêve en dehors de la compagnie de catch. « Je me suis beaucoup investie dans la comédie. Je suis à Los Angeles en ce moment (de l’interview). J'essaie en quelque sorte de me construire un CV qui soit incontestable, car personne n'a fait chez les femmes ce que John Cena, Batista et The Rock ont fait. Et j'adorerais être cette femme qui franchit le seuil d’Hollywood », nous-a-t-elle expliqué.