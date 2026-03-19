EXCLU : Une star de la WWE rêve de suivre John Cena, Batista et The Rock à Hollywood, «je passe autant d'auditions que possible»

Le catch est une discipline mêlant sport et mise en scène, de quoi permettre à certains talents de s’illustrer en dehors des rings dans le cinéma ou la télévision. Cela a notamment été le cas de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Dave Bautista ou encore John Cena à la WWE. Une autre star, interrogée en exclusivité par le10sport.com, veut suivre cette voie.
Ces dernières années l’ont bien montré, le catch peut s’avérer être un tremplin efficace pour percer à Hollywood. De nombreuses stars de la WWE, l’organisation reine de ce divertissement sportif, ont connu un passage plus ou moins long dans le cinéma, à l’instar de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Hulk Hogan, Dave Bautista ou encore John Cena, qui vient de se retirer du catch pour se consacrer à sa reconversion d’acteur. Une autre vedette de la WWE rêve d’une trajectoire similaire.
« J'adorerais être celle qui franchit le seuil d’Hollywood »
Interrogée en exclusivité par le10sport.com, Chelsea Green a partagé son rêve en dehors de la compagnie de catch. « Je me suis beaucoup investie dans la comédie. Je suis à Los Angeles en ce moment (de l’interview). J'essaie en quelque sorte de me construire un CV qui soit incontestable, car personne n'a fait chez les femmes ce que John Cena, Batista et The Rock ont fait. Et j'adorerais être cette femme qui franchit le seuil d’Hollywood », nous-a-t-elle expliqué.
« John Cena me donne des conseils »
Pour remplir cet objectif, Chelsea Green peut justement compter sur l’appui de John Cena, qui a parfaitement réussi la transition entre le monde du catch et le cinéma. « J’ai justement dîné avec lui l’autre jour ici à Los Angeles, avec lui et sa magnifique femme (Shay Shariatzadeh, ils sont mariés depuis 2020). Il me donne toujours des conseils, explique l’ancienne championne des États-Unis à la WWE. Mais au final, comme dans le catch, chaque parcours est différent dans le cinéma. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Je fais de mon mieux le vendredi soir (pour le show Smackdown, ndlr), puis je reste active et je prends l’avion pour Los Angeles afin de passer autant d'auditions que possible. C’est tout ce qu’il y a à faire. C'est un peu une question de chance dans ce milieu. »